Carles Puigdemont estuvo escondido en tres pisos de Barcelona el día de la investidura de Illa

De este modo, el expresident "no marchó de seguida a Waterloo" y permaneció en Barcelona hasta la noche del jueves. "No estuvo en un bar esperando a ver qué hacía", ha añadido Turull, quien acompañó en todo momento a Puigdemont en su visita exprés a Barcelona. Primero se escondieron en un piso cercano a Arc de Triomf para "esperar" y decidir si acudía a la investidura.

"No entra con ningún sombrero en el coche. Yo sí que llevo gorra y no era de béisbol. Era muy sencilla. Subimos al coche y ya sabemos que vamos a otro piso más apartado. No estuvo en un bar esperando a ver qué hacía", ha añadido Turull, quien acompañó en todo momento a Puigdemont en su visita exprés a Barcelona.