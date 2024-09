Exigen cinco años de prisión por estafar a aspirantes de pilotos de avión con una oferta laboral falsa

Al no haber completado el curso, nunca obtuvieron el certificado específico para pilotar un determinado tipo de aeronave ni, por tanto, el puesto de trabajo prometido por los acusados ya que faltaba la instrucción en el simulador de vuelo, que además debía haberse realizado en Ámsterdam, y las prácticas en un avión . Por ello, la fiscal asegura en su escrito de acusación que los tres hombres que se sientan en el banquillo "trazaron un plan común para enriquecerse ilícitamente", de manera que les imputa un delito continuado de estafa por el que pide cinco años de prisión.

De hecho, cuando estaba a la espera de comenzar las clases, el afectado asegura que incluso llegaron a mostrarle un contrato de trabajo con una empresa italiana que no existía puesto que había cesado su actividad en 2013, en la que le dijeron que iba trabajar una vez hubiese finalizado el curso formativo.

"Me pareció una gran oportunidad" por las "garantías laborales que me ofrecían", pero cuando "vi que se iba retrasando el inicio de la formación cada vez tuve más sospechas de que era todo un engaño ", ha relatado la víctima durante la vista. Al final, este hombre solo llegó a realizar la parte teórica del curso y, pese a reclamar la devolución del dinero, como constaba en el contrato, nunca le fue reembolsado.

El ministerio público indica que "con idéntico plan defraudador" y "sin albergar en ningún momento el propósito de cumplir su promesa de formación e inserción laboral", los acusados captaron a otra víctima , con titulación de piloto pero sin que hubiera llevado un avión, quien desembolsó los 35.000 euros en mayo de 2015, tras pedir un préstamo bancario que sigue pagando a día de hoy. "Era un plan irrechazable", ha revelado el segundo afectado después de que los acusados le explicaran la oferta formativa y laboral, pero ha agregado que "no se cumplió nada".

"La formación teórica, si se le puede llamar así, fue escasa, no nos proporcionaron libros, solo algunas fotocopias, no hice el simulador ni llegué a estar en uno de los aviones para los que me estaba formando", en concreto, los FOKKER, ha señalado el segundo afectado. Además, explica que los acusados sostenían que habían comprado modelos de esa aeronave, pero que, al final, resultó ser falso.