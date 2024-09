Llega al cine 'El 47', el autobús secuestrado como lucha vecinal que puso a Torre Baró en el mapa de Barcelona

“Torre Baró necesita a otro Manuel Vital que luche por sus derechos”. Así recuerdan en Barcelona a un conductor de autobús que en los 'años 80' se erigió como un auténtico líder por su lucha para mejorar las condiciones de un barrio que no olvida sus grandes hazañas. Tampoco el bus que conducía y que secuestró para demostrar al consistorio que el transporte urbano también podía llegar hasta las zonas periféricas de la capital catalana, donde vivían migrantes andaluces y extremeños.

Cuando el autobús no subía hasta el barrio, los vecinos cruzaban la montaña para llegar a Barcelona: "Nos íbamos andando. Luego teníamos que subir con toda la compra, cargados", explica Gregoria García, una vecina que recuerda llegar a todos los sitios de la capital catalana llena de barro : "Se notaba que éramos de Torre Baró".

Otro de los vecinos era, precisamente, Manuel Vital, quien harto de que el Ayuntamiento de Barcelona sostuviera que el transporte público no podía llegar a Torre Baró debido a que las calles eran demasiado estrechas e inseguras, decidió demostrar al volante de su autobús que " las autoridades se equivocaban" .

"Lo llevó para arriba. Todos los vecinos acompañamos a Vital. Donde no se podía pasar, los hombres se bajaban y hacían pasar el autobús, para demostrar que sí podía pasar. Teníamos que ir a comprar andando, si no nos teníamos que coger un taxi y no querían subir", rememoran Mari Carmen y Juana Narvaez, dos vecinas que vivieron en primera persona una historia que reivindica la lucha de la clase obrera.