El jurado declara culpable de asesinato a la principal acusada del crimen de Kristen en Cornellà en 2020

El jurado la ha declarado culpable de un delito de lesiones, por una patada que le realizó a la víctima durante la pelea previa a su muerte. "No hay prueba visual de heridas por parte de la acusada. Los testigos no relatan de la misma manera los hechos y ni se relatan con suficiente claridad, por lo que no tenemos pruebas suficientes para determinarla como cómplice", aunque la consideran culpable de causarle heridas no concretas que se hubieran curado con el tiempo.