Puigdemont reivindica el 1-O tras 7 años: "No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reivindicado el 1-O tras 7 años de su celebración: " No hay suficientes gomas de borrar para eliminarlo de nuestra historia".

En un compartido en las redes sociales, ha aprovechado la efeméride para criticar al Govern de Salvador Illa: "Pueden convertir la Generalitat en una gestoría de encefalograma plano, pero no pueden cambiar la historia".

Ha añadido que todo ello provocó que el 1-O se hiciera "en un clima de represión, violencia y odio policial que no se olvidará".

"Para todos nosotros, el 1-O no nos encarcela, sino que nos libera. Quien lo vea como una cárcel de la que no se puede salir, se equivoca y no entiende el sentido profundo e histórico de ese hito", ha asentido el expresidente catalán, que ha animado a seguir luchando por la independencia.