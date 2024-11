Víctimas de abusos a menores instan al fiscal a investigar a los Jesuitas en Cataluña

La carta, que no se trata de un escrito formal ante el ministerio público, se ha hecho pública un día después de conocerse que el juzgado de instrucción número 29 de Barcelona investiga por primera vez al religioso Francesc Peris, en un caso que, a diferencia de otros, podría no estar prescrito .

"Dados los datos conocidos, y reconocidos por la CJ, no hay justificación para que no actúe, empezando por exigir, y si se niegan, requisar, toda la documentación relevante de una organización que conocía, no denunció, y, pudiendo, no evitó, gravísimos delitos de pederastia durante décadas", recoge la carta.