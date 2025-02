" No nos gusta exponernos . Siempre habíamos dicho que pedir la mano delante de mucha gente daba vergüenza . Quería hacerlo discreto , así que pensé en el pico de Boí Taüll porque los dos somos mucho de montaña y vamos a esquiar en invierno. Además, sabía que allí no había mucha gente o la que había estaba de paso unos segundos", explica la pareja a Informativos Telecinco sobre un momento en el que inicialmente no había nadie a su alrededor hasta que llegaron tres personas, entre ellas Cèlia Espanya.

Pese a este temor, todo salió a la perfección, en una imagen de postal con todo nevado alrededor. "No me lo esperaba para nada. Habíamos hablado de casarnos, pero no me esperaba que me lo pidiese ni la forma en que lo hizo. De hecho, cuando estábamos allí me dijo que me girase porque me iba a hacer una foto, pero cuando me fijé estaba arrodillado", recuerda Aina.