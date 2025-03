Niegan la atención de urgencias a una mujer de 74 años en Lleida: una decisión tomada por algoritmos

La paciente acudió con un dolor en el oído y le dieron cita para el día siguiente: "No puedes enviar a casa a una persona vulnerable"

El programa de ordenador utilizado en el CAP consideraba que la otitis no era un motivo de programación urgente

La hija de la afectada denuncia que le negaron la atención de urgencia al no visitarla, por lo que no sabían el diagnóstico

Abandonar un Centro de Atención Primaria tras ser rechazada a ser atendida de urgencias es la situación que sufrió una mujer de 74 años el pasado 30 de enero, cuando acudió al centro de salud en Pont de Suert (Lleida) y dos administrativas le enviaron a casa en base a los algoritmos de un programa de ordenador, que consideraba que su dolor en el oído no era un motivo de programación urgente.

"No puedes enviar a casa a una persona vulnerable con dolor. No sabes nunca lo que puede tener, solo lo puede decir un facultativo médico", denuncia Mónica Ricou, hija de la afectada y profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia política de la UOC, sobre una situación en la que su madre no fue atendida de urgencia, según los parámetros de un programa informático que utiliza Inteligencia Artificial (IA).

"¿Qué programa o parámetros están utilizando para enviar a casa a un paciente que tiene dolor? Le restringieron el derecho a la salud", añade la hija de la afectada, que sufre de asma, artrosis y migraña, y fue atendida al día siguiente por su médico de cabecera, quien le diagnosticó otitis. Esta infección no está considerada como "motivo de programación urgente", según el programa habilitado por el Instituto Catalán de Salud (ICS) en los Centros de Atención Primaria.

Lo que no se puede hacer es negar el derecho a urgencias

De este modo, la mujer de 74 años no fue atendida. "Las administrativas le comentaron que les habían dado un curso de formación en Barcelona y que todo iba por ordenador y que no le atenderían. Ellas no sabían ni el diagnóstico ni nada. El servicio de urgencias es una modalidad del Sistema Nacional de Salud. Lo que no se puede hacer es negar el derecho a urgencias, esto es lo grave", explica Mónica, que investiga temas de Inteligencia Artificial.

Tras el descontento por el trato recibido, la hija de la afectada interpuso una queja al CAP de Pont de Suert y desde la gerencia de Atención Primaria de las comarcas del Pirineo respondieron que no apreciaban ningún problema en la actuación: "Las administrativas insertan las visitas a los profesionales en función del algoritmo del programa de 'Programació per Motius', que tenemos en todos los Centros de Atención Primaria del ICS, por tal de optimizar el tiempo de nuestros profesionales y donde la otits no se considera un motivo de programación urgente".

Sin embargo, para Mónica el problema va más allá de que el CAP le diese la alternativa de regresar a las 24 horas: "Dos administrativas que están en recepción no te pueden decir que te vuelvas a casa. No se puede hacer, es una evasión de responsabilidades". Una problemática donde el foco también está en el programa de ordenador que utilizaron para negar el derecho a urgencias.

Confusión con el programa utilizado por las administrativas

"Hay una gran confusión. Las administrativas no tenían esta potestad. Hay una responsabilidad detrás y con el programa que están utilizando. Lo que falló quizás fue la supervisión, no el programa que utiliza algoritmos, por lo que es Inteligencia Artificial. Lo veo un atentado contra la salud y discriminación a las personas mayores, y en comarcas pirenaicas donde el acceso a la sanidad no es fácil", detalla la profesora de la UOC.

Según ha avanzado el diario Segre, este despliegue de la aplicación informática llegó a los CAP de las comarcas de Lleida en 2024, aunque su uso ya ha dejado dudas en Pont de Suert tras el caso de la mujer de 74 años. Informativos Telecinco se ha puesto en contacto con el Instituto Catalán de la Salud, que ha lamentado "si la percepción de la usuaria no fue de buena atención", aunque no entra a valorar el funcionamiento del programa informático: "La paciente pidió cita por un seguimiento de su problema de salud y se le dio hora para el día siguiente".

Por su parte, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria también se ha desmarcado al ser "una institución privada ajena a la planificación y a los modelos de organización o provisión de los centros de atención primaria", por lo que el acceso, información, organización o gestión de los centros recaen precisamente en Instituto Catalán de la Salud.

¿Si muere, qué responsabilidad hay aquí? ¿Un programa de ordenador que ha dicho que no?

Pese a ello, han mostrado su solidaridad con la familia afectada para que estos hechos no se vuelvan a repetir: "¿Y si hubiese sido un dolor más fuerte o, nos ponemos en el peor de los casos, y muere, qué responsabilidad hay aquí? ¿Un programa de ordenador que ha dicho que no?", sentencia Mónica, quien espera que ninguna persona vuelva a sufrir la misma situación que su madre, rechazada a ser atendida de urgencias debido a los parámetros de un programa de ordenador supervisado por el centro administrativo y no por facultativos médicos.

"Si al final utilizaron un programa con algoritmos, creo que se tendría que formar en saber cómo funcionan. Si no, están utilizando palabras como 'algoritmo' que confunden conceptos y lleva a errores. Se tiene que saber muy bien de qué se habla, pero ellos ni sabían el diagnóstico", culmina la hija de la afectada que, por suerte, se recuperó favorablemente del dolor de oído.

