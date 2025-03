" Gracias a Dios, nunca he estado enferma . Los médicos no han tenido que trabajar mucho conmigo. He tenido pequeñitas cosas, como resfriados fuertes que curaba con una aspirina, pero nunca vienen médicos a mi casa", explicó Angelina en su piso del Eixample de Barcelona, en una entrevista a EFE dos meses antes de cumplir los 112 años.

Sus familiares cuentan que su longevidad no es del todo casualidad: su madre falleció un mes antes de cumplir los 100 años, y su hermana mayor, a los 93. "He tenido la suerte de conocer a tres bisnietos, ¡qué guapos son! Gracias a Dios, he podido celebrar la Navidad con toda la familia y lo he pasado bien", culminó Angelina, quien tiempo atrás causaba furor en estas fechas gracias a sus exquisitos canelones.