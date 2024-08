Muere a los 117 años la catalana Maria Branyas, la persona más mayor del mundo

Este mismo lunes, la familia de Branyas ya publicó en la cuenta de Twitter que tenia que "se acercaba la hora". En la publicación se puede leer: "No padezca por mí. Ya me conoce, allí donde vaya seré feliz".

"Y cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando de amor" (Tagore). Me siento débil. Se acerca la hora. No lloréis, no me gustan las lágrimas. Y sobre todo no sufráis por mí. Ya me conocías, allí donde vaya seré feliz, pues de alguna manera os llevaré siempre conmigo".