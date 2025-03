"Cuando sales de estudiar no te planteas comprar un piso, pero al cabo de tres años, que estás metida en el mundo laboral y quieres seguir avanzando, si estás alquilando una habitación en Barcelona por ese precio es imposible volver y comprarte un piso", lamenta Annia sobre un trayecto de 100 kilómetros que dos días a la semana evita gracias al teletrabajo: "Me puedo ahorrar un elevado coste. Pero igualmente me sale más rentable ir y venir en coche o en tren y ahorrar todo el dinero que me gastaría en el alquiler".