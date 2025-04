En el escrito se detalla que la mujer, de origen alemán, empezó a trabajar en la empresa en 2019 tratando contenidos en alemán y luego en español, pero sin que le explicaran previamente que debería visualizar, de forma íntegra, vídeos que le sometían a " graves riesgos para su salud mental ", algunos de hasta tres o cuatro minutos. Según la querella, la empresa " sabía que sus trabajadores iban a enfermar con graves patologías psíquicas y, aun así, no les importó nada", ya que la mujer tenía que revisar entre 800 y 1.200 vídeos al día con solo 5 minutos de descanso cada hora.

Los vídeos incluían todo tipo de material sensible : asesinatos, suicidios, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, abusos a menores, desmembramientos, torturas y terrorismo, que le produjeron ansiedad, vómitos, taquicardias, pesadillas y otros síntomas a la mujer.

La querellante critica que de 2019 a 2021 no hubo ningún apoyo psicológico en la empresa y, cuando lo tuvieron, no eran profesionales capacitados y no se les comunicaba a los trabajadores, por lo que la mujer terminó estando seis meses de baja por depresión y, al volver, la despidieron.