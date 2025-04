Pese a ello, los vecinos del municipio han mostrado su disconformidad con el servicio de reparto, a través de las redes sociales. "Yo no sé si son de Correos o no. Pero yo ya me he ido a quejar varias veces porque no me llegan cartas", lamenta una vecina, mientras que otro ha bromeado con la situación: "No vamos bien... si encontráis una multa, no me la llevéis porfa".