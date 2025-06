Los propietarios de un edificio no renuevan el contrato a una escuela de Barcelona por una deuda de 110.000 euros

La Generalitat de Cataluña quiere recolocar a sus más de 300 alumnos en otras escuelas, pero las familias se oponen

Es bastante corriente que un propietario no quiera renovar el contrato a su inquilino, pero lo que no es tan habitual es que el dueño no lo haga con un colegio. Esto ha ocurrido en Mollet, en Barcelona, donde esta semana se les ha comunicado a los padres de los alumnos del colegio Ánselm Clavé que el centro cerrará sus puertas el próximo curso, como informa Carlota Lacambra y Anna Ariño.

La Generalitat de Cataluña quiere recolocar a sus más de 300 alumnos en otras escuelas, pero las familias se oponen porque quieren que sigan todos juntos.

La denuncia de 230 familias

Son los últimos días de estos niños en su colegio, pero no precisamente porque termine el curso. Soledad Pérez, directora de la escuela Ánselm Clavé, explica que la propiedad del edificio no quería renovar el contrato de alquiler y, por eso, se ven obligados a dejar el centro.

Hace cinco meses que la familia propietaria del edificio avisó a los gestores de la escuela que no les renovarían por el impago de 110.000 euros. Una decisión que tanto la dirección como las familias conocieron hace tan solo cuatro días.

Los padres de los alumnos del centro educativo denuncian la situación y aseguran que todo ha ocurrido "de golpe".

El cierre de esta escuela ha provocado que más de 230 familias y 300 alumnos resulten afectados.

La solución que les proponen desde la Generalitat de Cataluña es reubicar a sus hijos en otros colegios del municipio, con plazas suficientes para acogerlos, según el Departamento de Educación.

Sin embargo, las familias de los pequeños luchan porque haya una continuidad y no pararán hasta que les aseguren que, el próximo septiembre, sus hijos vuelvan a cruzar juntos las puertas de esta escuela educativa.