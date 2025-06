Redacción Cataluña Barcelona, 16 JUN 2025 - 04:00h.

Esta decisión se tomó para evitar diferencias entre profesores que recibían regalos y los que no

Cómo ayudar a los hijos con las tareas escolares sin hacerlas por ellos: consejos prácticos

Compartir







¿Se debe dar un regalo a los profesores cuando los niños acaban el curso? La Escuela Can Fabra de Barcelona es una de las escuelas que ha pedido a los padres que no hagan regalos mandando un comunicado que les he llegado a los padres por la aplicación del colegio, una decisión que ha provocado diversas opiniones.

Por un lado están los que no les parece bien, que debería ser algo voluntario: "Lo hacemos por que queremos, algo simbólico", nos cuenta una de las madres. Hay otros que les parece bien la medida, que los profesores hacen su trabajo: "Tampoco era nada muy caro ni excesivo, una bolsa estampada, una botella", que aunque les parece bien tampoco están en contra de no hacerlo.

Otra escuela ya lo solicitó hace 15 años

Otra escuela de Barcelona, Sadako, fue de las primeras en pedir formalmente a las familias que evitaran los regalos materiales a final de curso. Hace unos 15 años, les enviaron el comunicado, principalmente para evitar diferencias entre profesores que recibían regalos y los que no, según nos explica Cristina Ferreres, coordinadora de infantil de la escuela.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y conoce toda la actualidad al momento.