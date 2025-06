Álex Aragonés 23 JUN 2025 - 07:00h.

El ayuntamiento del municipio catalán ha hecho un llamamiento para encontrar a vecinos que quieren sacar a bailar los gigantes en las fiestas

La entidad de los gigantes lamenta la falta de relevo generacional: "Hace dos años que pedimos ayuda fuera del pueblo"

TarragonaLa fiesta mayor de L'Espluga de Francolí (Tarragona) es un motivo de celebración y orgullo para los 4008 habitantes del municipio catalán, donde disfrutan una vez al año de la exhibición de los cuatro gigantes de la Asociación de Gralleros, Gegants y Nanos. Una tradición que este año podría perderse ante la falta de portadores para hacer bailar a las figuras de grandes dimensiones.

"Hace dos años que pedimos ayuda fuera del pueblo, pero no podemos estar cada año llamando a gente de otros municipios para que nos ayuden", lamenta Pep Martínez, jefe de colla y secretario de la asociación que ha hecho un llamamiento junto al Ayuntamiento de L'Espluga de Francolí para asegurar que los gigantes puedan salir en las fiestas mayores, que se celebran del 25 al 29 de julio.

Este "ultimátum" se ha llevado a cabo, con el objetivo de que los mismos habitantes del municipio catalán sean los que ayuden a sus vecinos que forman parte de la Asociación de Gralleros, Gegants y Nanos. "Si ellos no sacan los gigantes, nadie lo hará. Otros años se ha hecho un ensayo abierto y vino gente, pero no hubo el compromiso de entrar a la entidad", añade Pep.

Si hay gente disfrutas porque entras y sales, pero cuando somos pocos se convierte en sufrimiento Asociación de Gralleros, Gegants y Nanos de L'Espluga de Francolí

De momento, la entidad no cuenta con la plantilla necesaria para sacatar todos los elementos de cultura popular de L’Espluga de Francolí debido a la falta de relevo generacional. Lo que debería ser un baile de gigantes para divertirse, acaba convirtiéndose en un momento de angustia para los pocos que se atreven a manejar las figuras de grandes dimensiones.

"Si hay gente disfrutas porque entras y sales. Pero cuando somos pocos se convierte en sufrimiento y para sufrir me lo ahorro. Estoy solo o con otra persona para arrastrar a un gigante por todo el pueblo y no vale la pena. Si tengo que estar bailando solo en la plaza y nadie me vigila en un giro, golpe de aire o un cruce con alguien, mejor no hacerlo", lamenta el jefe de la colla.

Optimismo para sacar a bailar los gigantes

Pese a ello, desde la asociación confían en que el llamamiento sirva para mostrar la unión de los vecinos de L'Espluga de Francolí: "Hay que evitar que los gigantes se queden en el local durante los principales actos festivos. Una de las acciones para encontrar portadores será un ensayo abierto el próximo lunes 23 de junio para quien quiera probar la experiencia, que ya se hizo en abril, con el objetivo de ofrecer una prueba práctica para descubrir cómo es llevar un gigante y vivirlo desde dentro".

Este llamamiento va dirigido a personas de todas las edades, debido a que la entidad también busca personas mayores de 15 años y de 150 centímetros de altura para poder dar vida a todos los personajes que caracterizan al grupo de Enanos espluguí, activo desde mediados de los años 40 del siglo XX.

"No discriminamos a nadie, que venga quien quiera. En las ‘cercavilas’ se acercan padres y madres siempre, ahora pedimos que vengan pero ayudarnos", culmina Pep sobre una situación en la que la entidad mantiene el optimismo. "Tenemos esperanza. La ilusión sería que la colla crezca y no sufrir año tras año", añade Anna Miró, presidenta de la asociación, que este año no tiene un plan 'B'.

"Podemos continuar buscando a gente de fuera, pero no estamos garantizando un relevo generacional y que durante el resto de año puedan seguir saliendo. Nuestra ilusión es crecer", afirma la presidenta de una entidad donde esperan que todos gigantes salgan a bailar a finales de julio con la ayuda del pueblo.

