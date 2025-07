Agencia EFE 16 JUL 2025 - 09:53h.

La universidad abre una investigación sobre las conductas "sexuales, vejatorias e intimidatorias"

La UB en un principio se desvinculó de lo presuntamente ocurrido en el CREA

BarcelonaLa Universidad de Barcelona (UB) ha anunciado que abrirá una investigación y que suspende cautelarmente al catedrático emérito Ramón Flecha, señalado por catorce mujeres por coerción sexual y abuso de poder.

Dos semanas después de recibir una carta de las víctimas, la UB, que en un principio se desvinculó de lo presuntamente ocurrido en el CREA (Community of Researchers on Excellence for All), liderado durante años por Flecha, por considerar que no estaba adscrito a la institución formalmente, ha decidido tomar medidas "dada la gravedad de las conductas denunciadas".

En un comunicado, la Universidad de Barcelona explica que abre una investigación sobre las conductas "sexuales, vejatorias e intimidatorias" que presuntamente tuvieron el catedrático emérito Ramón Flecha y algunos miembros del grupo de investigación CREA. En ese sentido, designará una comisión de investigación de tres especialistas con formación específica en violencia de género y "acoso institucional".

Suspensión cautelar

Asimismo, la UB suspende cautelarmente las funciones que ostentaba Flecha y pone a disposición de todas las denunciantes "los recursos técnicos y personales de acompañamiento, asesoramiento y reparación".

"Once personas describen conductas de índole sexual, vejatorias e intimidatorias que no solo son intolerables y contrarias al Código Ético de la Universidad, sino que, de confirmarse, podrían ser delictivas", ha explicado la UB en el texto, en el que se refiere a una parte de las hasta catorce mujeres que le señalaron hace dos semanas.

Tanto la Asamblea feminista de la UB, que promovió un manifiesto, como incluso la junta de algunas facultades, como la de Educación, habían pedido más contundencia contra Flecha. El catedrático emérito de Sociología, que se autoreferenciaba en redes sociales como experto en violencia de género, emitió hace unos días un comunicado en el que rechazaba las acusaciones: "Son totalmente falsas y una perversa fabulación basada en el anonimato".

A raíz de la polémica, el Departamento de Investigación y Universidades de la Generalitat suspendió cautelarmente la semana pasada el reconocimiento a la investigadora del CREA Marta Soler, tras saber que pertenece al grupo de Ramon Flecha. Soler es actualmente directora del Departamento de Sociología de la UB y desde hace años está también al frente del grupo de investigación CREA, que antes lideró Flecha y que estuvo adscrito a la UB hasta 2020.