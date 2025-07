Redacción Cataluña 30 JUL 2025 - 08:32h.

El millar de vecinos afectados recarga las garrafas de agua en uno de los depósitos instalados por el consitorio de la localidad catalana

El Ayuntamiento de Sant Julià del Llor i Bonmatí está a la espera de los resultados de los análisis: no prevén tenerlo hasta septiembre

Compartir







GironaLa presencia de ácido cianúrico en la red de abastecimiento de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Girona) ha dejado a los vecinos del municipio catalán sin poder beber ni cocinar con agua del grifo durante todo el verano.

Este ácido, que es un residuo de un producto usado en la desinfección de piscinas, con baja toxicidad aguda, fue detectado el pasado 9 de julio en la red pública de agua, a raíz de que algunos vecinos notaran que el agua del grifo salía amarilla, por lo que la Conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña recomendó evitar el consumo de agua.

PUEDE INTERESARTE Una gallega entrega 33.000 firmas para exigir vigilancia sobre los bidones radiactivos del Atlántico

Por ahora, desconocen el origen y el alcance de este elemento y por prevención han dejado de consumir el agua hasta que tengan los resultados definitivos de los análisis del agua. Un proceso complejo del no se prevé que tengan novedades hasta septiembre.

Garrafas para rellenar el agua en un depósito

"No podemos beber, ni cocinar. Mejor que los animales no tomen tampoco. Nosotros pensábamos que iría más rápido, pero la Agencia Catalana del Agua (ACA) nos dijo que tardarían un mes en darnos los resultados, pero no aseguraban que fuera solo un mes por las fechas en las que estamos", explica Elena Ribas, alcaldesa de Sant Julià del Llor i Bonmatí, en una entrevista a Informativos Telecinco.

PUEDE INTERESARTE Denia ordena el cierre de las playas de Punta del Raset, Marines y Molins por contaminación

Ante esta situación, el consistorio de la localidad catalana decidió habilitar inicialmente un camión cisterna con tres grifos, que servían como fuente de agua potable cada día de la semana, y ahora han optado por el uso de depósitos de agua.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Uno de los mil vecinos afectados es Sandra, propietaria del restaurante La Cantonada, donde tienen que usar garrafas en cocina y también para hacer un café. "Tenemos los depósitos de agua potable que nos ha puesto el ayuntamiento y vamos rellenando varias veces al día. Gastamos agua para todo. Nos da más trabajo, ahora falta agua, cosa que no pensábamos, era fácil abrir el grifo y tener agua potable", sentencia sobre un problema del que no habrá solución como mínimo hasta que acabe el verano.