Una gallega entrega 33.000 firmas para exigir vigilancia sobre los bidones radiactivos del Atlántico

Yolanda Menadas 17 JUL 2025 - 13:57h.

"Me di cuenta de que nadie sabía nada. Y es una amenaza potencial que no puede ser ignorada", explica Gabriela Irisarri

Hormigón, mortero y control remoto: así trabajan en El Cabril, el único centro de almacenamiento de residuos radiactivos en España

Santiago de CompostelaGabriela Irisarri, impulsora de una recogida de firmas ciudadana, ha entregado este miércoles 33.000 apoyos en el registro de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia para exigir transparencia, vigilancia y un posible plan de retirada de los más de 220.000 barriles de residuos radiactivos arrojados al Atlántico entre los años 40 y 80 del siglo pasado.

Según datos de Greenpeace, se vertieron más de 142.000 toneladas de basura nuclear en distintos puntos del océano, una parte de ellas en aguas próximas a Galicia, lo que ha despertado una creciente preocupación social tras la publicación de varias informaciones en medios nacionales.

“Es nuestra costa, en la que hemos crecido, pescado y nadado”

Irisarri es “una ciudadana de a pie” que se sorprendió al conocer esta realidad: “Al leer la noticia y comentarlo con mi entorno, me di cuenta de que nadie sabía nada. Me parece asombroso. Es una amenaza potencial que no puede ser ignorada.”

Irisarri ha detallado tres peticiones clave en su iniciativa: Información y transparencia: acceso público a los datos sobre los residuos. Vigilancia continua: establecer un sistema de control para conocer en todo momento el estado de los bidones. Y el estudio de retirada: que se empiece a analizar si podrían sacarse del mar y cómo hacerlo de forma segura. Si no es posible, que se garantice que no supondrán un peligro futuro. “Si van a estar ahí eternamente, que no sea algo que pueda explotar en cualquier momento”, ha añadido.

La promotora de la recogida de firmas ha lanzado la petición a varios niveles: a la Xunta de Galicia, por ser la administración más cercana y responsable del litoral. Al Gobierno central, porque es un asunto que afecta a todo el país. “Estos residuos no están enterrados ni sellados. Pueden moverse y cambiar de estado”, explica. Y a la Unión Europea, ya que muchos de los vertidos fueron realizados por países europeos.

Bidones que iban a durar 50 años… y ya llevan 40

Según diversos estudios oceanográficos, los residuos arrojados son de baja intensidad, pero los bidones que los contienen fueron diseñados para durar entre 20 y 50 años sin sufrir daños. Ya han pasado más de 40.

Una reciente expedición francesa advirtió que algunos presentan fugas de alquitrán y están colonizados por organismos marinos, lo que podría acelerar su degradación. Irisarri añade: “No es que mañana vayamos a ver peces radioactivos, pero si están al límite de su vida útil, hay que actuar ya. Es una amenaza potencial.” De hecho, las más de 33.000 firmas se recogieron en cuestión de días. “Nos tocó de cerca. Nos asombró y preocupó. Y la sociedad se movilizó muy rápido. Esto nos afecta a todos, no solo a los gallegos.”

