Redacción Cataluña 07 AGO 2025 - 10:19h.

Los retrasos pueden superar los 20 minutos debido a que se circula por vía única en el tramo en la R3

BarcelonaLa R3 de Rodalies sufre retrasos en la línea por el robo de cable de cobre entre Granollers y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) este jueves por la mañana.

Los trenes pueden circular con demoras que pueden superar los 20 minutos por una incidencia en las instalaciones.

Por su parte, Adif ha informado que técnicos de la compañía trabajan para solucionar esta incidencia lo antes posible.