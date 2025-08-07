Logo de InformativosInformativos
Retrasos en una línea de Rodalies por el robo de cable entre Granollers y Les Franqueses, Barcelona

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.
Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe.Europa Press
BarcelonaLa R3 de Rodalies sufre retrasos en la línea por el robo de cable de cobre entre Granollers y Les Franqueses del Vallès (Barcelona) este jueves por la mañana.

Los trenes pueden circular con demoras que pueden superar los 20 minutos por una incidencia en las instalaciones.

Por su parte, Adif ha informado que técnicos de la compañía trabajan para solucionar esta incidencia lo antes posible.

