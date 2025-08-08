Redacción Cataluña 08 AGO 2025 - 16:24h.

El hombre se encaró con el ladrón, que sustrajo el dispositivo a otra persona en la Barceloneta

BarcelonaLa Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un hombre por el robo con violencia de un teléfono móvil en el barrio costero de la Barceloneta.

Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves, cuando el hombre sustrajo el dispositivo en un robo que trató de impedir otro ciudadano, que fue agredido y trasladado a un centro hospitalario de la capital catalana.

Los agentes del distrito barcelonés de Ciutat Vella acabaron deteniendo al ladrón, mientras que el teléfono móvil fue recuperado y devuelto a la víctima.

Otro robo en la playa

Este incidente volvió a repetirse el mismo día en Barcelona. En este caso en la playa del Somorrostro, cuando un hombre sustrajo el móvil y una cartera mientras las víctimas se bañaban.

La actuación conjunta de agentes uniformados y no uniformados fue esencial para detectar la conducta sospechosa. De este modo, realizaron un seguimiento discreto y lograron recuperar los objetos sustraídos.

"Discreción, coordinación y respuesta rápida para garantizar la seguridad", ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona sobre un robo evitado en pleno verano en la playa de la capital catalana.