Intimidó o agredió a los empleados, llegando incluso a atacar con lejía a una trabajadora para lograr su objetivo

Su actitud violenta generó un alto nivel de alarma entre las víctimas

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre en Barcelona acusado de cometer seis robos violentos en distintos establecimientos comerciales de la ciudad. En todos los casos intimidó o agredió a los empleados, llegando incluso a atacar con lejía a una trabajadora para lograr su objetivo.

Aunque el ladrón no portaba ningún tipo de arma, su actitud violenta generó un alto nivel de alarma entre las víctimas. El incidente más grave se produjo el pasado 2 de agosto, cuando una empleada de una gasolinera en Nou Barris fue rociada con lejía para que el agresor pudiera acceder a la caja registradora.

Reincidente con órdenes de arresto vigentes

El detenido, de 52 años, tenía ya en su historial una docena de detenciones previas y dos órdenes judiciales activas por delitos similares, en su mayoría relacionados con robos y delitos contra el patrimonio.

Los agentes le atribuyen la autoría de seis asaltos cometidos entre el 30 de julio y el 4 de agosto en comercios situados en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris y Eixample.

Detenido gracias a las cámaras de seguridad

La investigación comenzó el 30 de julio, tras el primer atraco en Sarrià-Sant Gervasi. Las grabaciones de videovigilancia de los locales, en las que el ladrón aparecía con el rostro descubierto, resultaron clave para su identificación.

Gracias a un dispositivo coordinado entre varias unidades de los Mossos, el sospechoso fue finalmente localizado y arrestado en el distrito de Sant Andreu. La policía catalana continúa con las diligencias para ponerlo a disposición judicial en las próximas horas.