12 AGO 2025

Los agentes actuaron cuando se estaba produciendo la transacción en la vía pública

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra y el Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) han detenido a tres hombres, de 21, 22 y 23 años, como presuntos autores de un delito de robo violento y lesiones leves. Además, se denunció penalmente a un menor de edad, supuesto comprador de las joyas, y a una mujer de 24 años que podría haber facilitado la huida de los autores materiales del robo.

La investigación se inició a raíz de una denuncia de una pareja que se dedicaba a la compraventa de oro. El hombre y la mujer quedaron el pasado 21 de junio con un chico menor de edad para venderle dos cadenas de oro valoradas en 14.000 euros. De repente, aparecieron dos hombres que les sustrajeron las cadenas de oro, un reloj y una pulsera tras rociarlos con gas pimienta, e inmovilizarlos y agredirlos. El supuesto comprador de las joyas argumentó que a él también le habrían sustraído el dinero.

Los agentes llevaron a cabo una investigación en el sitio de los hechos y concluyeron que el supuesto comprador tenía relación con los dos autores del robo. Uno de los indicios era que él no habría sido rociado con gas, ni sufrió lesiones.

No se descartan más detenciones

Por otra parte, los investigadores localizaron un testigo que se encontraba en el lugar de los hechos y que observó cómo dos hombres habían accedido a una portería cercana. Gracias a las cámaras de seguridad del portal, las víctimas reconocieron a los dos hombres como los dos autores del robo. Además, los agentes comprobaron que en ese bloque de pisos vivía el supuesto comprador y su hermano, que habría intentado esconder a los dos autores en el interior del domicilio.

De los tres detenidos, dos eran los autores materiales del robo, mientras que un tercero, hermano del menor de edad que simulaba ser el comprador, colaboró con el grupo para dificultar la investigación policial. Ninguno de los tres contaba con antecedentes policiales y pasaron a disposición judicial el pasado 9 de agosto.

La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.

