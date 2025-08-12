Logo de InformativosInformativos
Catalunya
Agresiones

Heridos seis agentes de los Mossos al intentar detener a un individuo con numerosos antecedentes en les Borges Blanques

Agentes de los Mossos d'EsquadraEFE
BarcelonaSeis agentes de los Mossos d'Esquadra resultaron heridos leves al intentar detener a un hombre el pasado fin de semana en les Borges Blanques (Lleida), quien contaba con varios antecedentes. 

Los hechos ocurrieron el sábado 9 de agosto por la noche, cuando el hombre al ver a una patrulla de la policía por la calle empezó a golpear el capó del coche, rompió la ventana del lado del conductor y luego huyó hacia su casa.

Al día siguiente, el domingo por la tarde, los Mossos y la Policía Local desplegaron un dispositivo para detener al hombre, que cuenta con varias órdenes de detención pendientes. El hombre se había escondido en otro piso y cuando la policía acudió, respondió a los agentes con agresiones y lanzando objetos, que resultaron heridos leves. Finalmente, le arrestaron por los delitos de atentado contra agentes de la autoridad, daños y lesiones.

