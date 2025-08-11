Redacción Cataluña Barcelona, 11 AGO 2025 - 12:01h.

Los Mossos han podido detener a cinco personas que huían con un coche, un Cupra de color blanco

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco personas que huían con un coche, un Cupra de color blanco, después de haber disparado contra otro grupo, en el carrer del Foc de la Zona Franca, en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, y les han requisado dos armas de fuego que tenían escondidas en el vehículo.

Según ha avanzado El Caso, habría una persona herida de bala que ha sido evacuada al Centro de Atención Primaria (CAP) de Manso. La víctima no corre peligro, y primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas latinas. La investigación está abierta para esclarecer las causas de los hechos.

