El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, gana más de 2,4 millones de euros

Comprobar Bonoloto: número premiado hoy miércoles 13 de octubre de 2025

El dueño de un boleto de 'La Bonoloto' validado en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) percibirá más de 2,4 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este miércoles, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el ganador recibirá un total de 2.444.787,44 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 18 de Santa Coloma (Barcelona), situada en avenida de Santa Coloma, 13.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 13 de agosto, ha estado formada por los números 19, 26, 33, 34, 36, 49. El número complementario es el 21 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.905.146 euros.

Otros boletos acertantes

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen cuatro boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Hellín (Albacete); en la número 3 de Mazarrón (Murcia); en la número 23 de Getafe (Madrid) y en el Despacho Receptor número 30.635 de Santiago De Compostela (A Coruña).