La estructura se hundió al paso de siete estudiantes: cinco han muerto, una persona está desaparecida y solo ella ha sido rescatada con vida

La alcaldesa de Santander lamenta la "gran desgracia" de El Bocal: "Eran siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza"

Agarrada a una grieta para salvar la vida. Fue así como lograron rescatar a la única superviviente confirmada de la tragedia que ha sacudido a Santander después de que una pasarela de madera situada junto a la playa de El Bocal, cediese al paso de un total de siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja, hoy de luto y en shock tras confirmarse el dramático balance de cinco víctimas mortales, mientras una sexta permanece desaparecida.

Los jóvenes, que acababan de recibir las notas en un día en el que el centro despedía al alumnado que se va de Erasmus, había decidido hacer una ruta a continuación por la zona de La Maruca, entre El Bocal y el Instituto Español de Oceanografía, caminando por un tramo compuesto por distintas pasarelas y muy frecuentado por paseantes. Una de ellas, fatalmente, se hundió y cedió provocando la tragedia.

Todo tuvo lugar a aproximadamente las 16:30 de la tarde de ayer, martes 3 de marzo, cuando al venirse abajo la plataforma, los siete estudiantes se precipitaron sobre la zona de agua y rocas sobre la que se erigía la pasarela, “que unía dos pequeños acantilados”, como ha explicado la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

“Venían a disfrutar de la naturaleza se han encontrado con este accidente”, lamentaba la regidora, constatando la gravedad de los hechos.

Fueron unos ciclistas que pasaban también por allí los que se percataron posteriormente del derrumbe de la pasarela y, unos 15 minutos después del accidente, dieron aviso inmediatamente al 112. Uno de ellos, según informa El Diario Montañés, descendió ligeramente por el terreno hasta poder ver desde allí a dos chicas que componían el grupo que acababa de precipitarse al agua, compuesto en total por seis mujeres y un hombre.

Con el mar Cantábrico embravecido en esos momentos, una de las jóvenes luchaba por salvar su vida a nado en el agua. Otra de ellas, la que a la postre sería rescatada con vida, lo hacía aferrándose a una grieta.

En momentos de absoluto dramatismo, un amplio despliegue operativo fue movilizado al lugar. Participaron bomberos del Ayuntamiento de Santander, un dron del Gobierno cántabro, la Salvamar de Deneb de Salvamento Marítimo, su helicóptero Helimer, Policía Local, Policía Nacional, y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR), con efectivos también de Vizcaya. Junto a todos ellos, los sanitarios del servicio 061.

La joven aferrada a la grieta pudo salvar la vida. Fue ella la que contó a uno de los primeros bomberos que llegaron cuántos eran en total y qué es lo que acababa de pasar. Con signos de hipotermia, fue trasladada al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

Ahora, mientras el operativo sigue buscando a la persona que permanece desaparecida, arranca la investigación sobre las causas de lo ocurrido. Según El Diario Montañés, la pasarela forma parte de las estructuras que se colocaron en una polémica obra de la senda costera. Al parecer, una trabajadora que guio a los agentes de la Policía en la zona habría confirmado que esa plataforma “se movía mucho estos días”, mientras otra persona habría contactado el día anterior con el 112 para advertir del mal estado de la estructura, según el citado medio.