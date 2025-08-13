El puerto de Barcelona acumula más de 310.000 coches chinos y se consolida como su principal puerta de entrada

Los aranceles al coche chino en Europa siguen adelante: ¿qué supondrá para el consumidor?

Compartir







La venta de coches chinos se ha disparado en España hasta el punto de que actualmente se acumulan más de 310.000 vehículos en el puerto de Barcelona. La instalación se consolida como la principal puerta de entrada para la comercialización de estos automóviles en el país.

Más del 80% de los coches procedentes de China que llegan a España lo hacen a través de este puerto, lo que representa un 13,5% del total que llega a Europa. Según el responsable de automoción del puerto, Lluís París, esta ruta permite a los fabricantes chinos ahorrar seis días en comparación con otros puertos del norte del continente, además de facilitar el transporte por tren hacia países como Polonia, Hungría o Alemania.

En España, los vehículos chinos ya cuentan con una cuota de mercado cercana al 10%. Europa representa un destino preferente para los modelos eléctricos, considerados los de mayor calidad tecnológica.

Sin embargo, el crecimiento de este mercado se ve limitado por los aranceles europeos a los coches chinos, que varían entre el 15% y el 40%, y que han reducido a la mitad las exportaciones hacia España en lo que va de año.