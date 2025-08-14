Activado un aviso preventivo de contaminación atmosférica en Barcelona: las recomendaciones a seguir
La activación de un aviso preventivo es la fase previa a la posibilidad de episodio ambiental de contaminación del aire
La Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya ha activado el aviso preventivo de episodio de contaminación atmosférica por partículas PM10, y el Ayuntamiento de Barcelona ha activado las medidas preventivas pertinentes.
La Red de Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica (XVPA) ha detectado altos niveles de partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras (PM10). Ante esta situación, el Ayuntamiento de Barcelona propone una serie de recomendaciones a la ciudadanía para que colabore en la mejora medioambiental y de la calidad del aire.
¿Qué son y cómo se originan las partículas en suspensión PM10?
Las PM10 son pequeñas partículas sólidas o líquidas que flotan en el aire. Hasta un 40 % de estas partículas lo generan los motores, los neumáticos y los frenos de los vehículos, y el resto proviene del polvo de las obras y los derribos y, eventualmente, de las nubes de polvo sahariano.
En este sentido, entre las recomendaciones se aconseja a la ciudadanía que evite desplazarse en vehículo privado y que utilice el transporte público y haga los trayectos a pie o en bicicleta por calles con baja frecuencia de tráfico. Si no tiene alternativa, puede utilizar un coche compartido.
Por otro lado, se recomienda a los ciudadanos que regulen la climatización de los hogares, y se aconseja a las personas que sean especialmente sensibles a los efectos de la contaminación atmosférica que trasladen la rutina deportiva al momento del día en el que las concentraciones de contaminantes son inferiores, como el atardecer o la noche.
El Consistorio pone en marcha también las actuaciones previstas, como regar de forma más intensiva las calles con más tráfico, evitar el uso de sopladores y regar los parques no asfaltados, así como avisar a los responsables de las obras en marcha para que cumplan el Plan de ambientalización.
