Tarragona tiene la localidad más barata para alquilar este verano en Catalunya

Barcelona, 15 AGO 2025

El metro cuadrado se sitúa en los 10,5 euros en el municipio costero de Cambrils

Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, Cambrils se ha consolidado como el municipio más económico para alquilar una vivienda este verano en Cataluña, donde el metro cuadrado se sitúa en los 10,5 euros. En esta municipio costero de la Costa Daurada, un piso de 80m2 costaría 840 euros al mes, una cifra difícil de encontrar en otros puntos costeros de Barcelona o en la Costa Brava.

Tarragona alcanza los 11,30 euros por metro cuadrado, su máximo histórico

La cifra está por debajo de la media de Tarragona capital, donde el precio ha alcanzado los 11,30 euros por metro cuadrado, su máximo histórico. Aun así, Tarragona sigue siendo una de las provincias más asequibles de Cataluña, donde el acceso a una vivienda es el tema que más preocupación genera al conjunto de los catalanes: el 21% cree que actualmente es el problema más importante, según el barómetro de opinión política de la Generalitat de Catalunya de julio de 2025.

Ademas, Cataluña es la tercera comunidad autónoma donde el alquiler es más caro, 18,7 euros por metro cuadrado, solo por detrás de la Comunidad de Madrid y Baleares.

