El investigador Jofre Montoto recuerda que los jóvenes, autores de los ataques en Cataluña no tenían el perfil habitual de los terroristas yihadistas

Las víctimas protagonizan un emotivo homenaje en el octavo aniversario de los atentados de las Ramblas del 17A

El perfil de los terroristas que realizaron los atentados en las Ramblas y Cambrils cambió la perspectiva de los investigadores del tema. No encajaban en los patrones que se habían repetido durante años. Los autores de los ataques eran jóvenes que parecían perfectamente integrados, que hablaban castellano, pero también catalán, con amigos españoles. ¿Qué los llevó a radicalizarse? Una investigación de los Mossos de Esquadra conjuntamente con tres universidades españolas avanza algunas respuestas. Una información en vídeo de la periodista Adriana Pérez.

Pensar en los factores que pueden impulsar a un joven, en concreto en ese caso, a los que realizaron los atentados de Ripoll, a radicalizarse pueden ser muchos. El reclutamiento yihadista suele aprovechar diversos factores sociales y también culturales: los más habituales son 'pescar' entre jóvenes marginados sin estudios.

No siempre es así y no fue el caso de los autores de los ataques terroristas de las Ramblas y Cambrils. "Eran jóvenes que hablaban castellano, obviamente, que hablaban un catalán mejor del que se habla, a menudo, en el área metropolitana de Barcelona; tenían amigos, tenían novias. No encajaban en el prototipo. Incluso si vas a Ripoll con gente que los conocía, te dicen, es que yo no vi nada", explica a Informativos Telecinco, el investigador Jofre Montoto, especializado en Yihadismo Global.

La figura del imán, parte del éxito del reclutamiento de los jóvenes que cometieron los atentados en Cataluña

Incluso, amigos que los conocían desde hacían años no daban crédito a que pudieran haber cometido ese crimen. "Es que somos amigos desde que íbamos a la guardería", nos dijo alguno. "¿Qué pudo propiciar el éxito de su reclutamiento?".

En esto se ha centrado una investigación liderada por los Mossos de Escuadra y tres universidades españolas. "La conclusión es que el proceso de radicalización de los terroristas no fue fruto de una única causa. La ideología y la propaganda que existe " y apunta a la figura clave del imán.

"El factor catalizador del imán y el factor de liderazgo. Y a partir del factor de liderazgo, tienes hermanos y primos, básicamente, subraya el experto en estos tema que subraya que estos estudios no son "una ciencia exacta. El por qué este sí y este no, esto no lo sabemos y probablemente no lo sepamos nunca".

Montoto, sí apunta al "indispensable" trabajo de la comunidad, y estar "alerta ante posibles señales de alarma" para prevenir, para ayudar: "Este chico nos preocupa por esto y esto esto, ¿sabéis con quién va?". Esto, señala, el experto puede ayudar para "evitar un desenlace como el de aquel 17 de agosto de 2017".