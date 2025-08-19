Logo de InformativosInformativos
Carles Puigdemont pide "paciencia" para oficializar el catalán en la UE y acusa al PP de hacer llamadas para bloquearlo

Carles PuigdemontEuropa Press
El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido tener "paciencia" para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, y ha acusado al PP de hacer llamadas para bloquear esta decisión.

Así se ha pronunciado este martes en una conferencia bajo el título 'Lliçó Fabra: La llengua catalana i Europa' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

El mensaje de Puigdemont al PP

"No me parece muy leal que un partido que está en la oposición a un Gobierno tenga que llamar a otros países, aprovechando que manda su partido, para decir: 'Haced el favor de tocar los huevos a mi Gobierno, al reino de España, porque esto que viene no me gusta", ha criticado Puigdemont en alusión al PP.

