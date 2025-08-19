Cataluña es la comunidad autónoma que acapara el mayor número de máquinas tragaperras

Redacción Cataluña Barcelona, 19 AGO 2025 - 16:42h.

Cataluña es la comunidad autónoma con más máquinas tragaperras en bares y locales, con 33.611 instaladas

Alberto, exludópata, recuerda sus problemas de adicción: "Me colaba en las habitaciones de mis compañeros de piso para coger dinero"

Cataluña es la comunidad autónoma con más máquinas tragaperras en bares y locales, con 33.611 instaladas, según datos de 2024 del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo. Aunque desde 2014 ya se han retirado 4.707 máquinas, el año pasado se contaban 294 más que en 2023.

Además, se contabilizan 15.502 establecimientos en Cataluña con este tipo de recreativos que pueden inducir a la ludopatia. En Barcelona, en concreto se concentran 2.883 locales con tragaperras y una tasa de 1,71 negocios con terminales por 1.000 residentes, por debajo de la media.

Granyanella y La Jonquera, las localidades con más máquinas tragaperras

Según los datos, recabados por la ACN, de las 947 localidades catalanas la que presenta una proporción más alta de establecimientos con máquinas de juego en relación a su población es Granyanella, en la comarca de la Segarra. Con 140 habitantes, cuenta con seis bares con tragaperras y por lo tanto una proporción equivalente a 42,9 locales que los ofrecen por cada 1.000 personas. Le siguen Sant Pere Sallavinera, en la Anoia (12,7 negocios por 1.000 personas); Camarasa, en la Noguera (12,2 por 1.000 personas), y Siurana, en el Alt Empordà (11,3 por 1.000 personas), tres municipios que no llegan al millar de vecinos censados.

De los municipios con mayor porcentaje de bares que sí supera los 1.000 habitantes es La Jonquera, la quinta localidad con mayor ratio de establecimientos con tragaperras por población en Catalunya y la que encabeza la lista si se descuentan los pueblos pequeños anteriores. Con 3.361 residentes, acredita 10,4 locales con máquinas por 1.000 habitantes y 35 negocios con recreativos.

En cuanto al entorno de la capital catalana, Sant Adrià de Besòs es la ciudad con una ratio más pronunciada, según los datos publicados por ACN: con unos 39.000 habitantes, suma 3,6 bares con tragaperras por 1.000 residentes y 138 negocios equipados con máquinas. Le siguen Barberà del Vallès (90 establecimientos y 2,68 locales por 1.000 vecinos) y El Prat de Llobregat (176 establecimientos y 2,67 locales por 1.000 habitantes).