Durante quince días, los trabajadores llevan unas pulseras que calculan la pérdida de agua y electrólitos a partir del sudor

BarcelonaUn proyecto de la Universidad de Lleida (UdL) busca prevenir la deshidratación y el estrés térmico en temporeros agrícolas, recogiendo datos de una decena de trabajadores de la campaña de la fruta en Ponent, coincidiendo con la época más calurosa en el campo.

Un equipo de Informativos Telecinco a podido hablar con tres de las investigadoras de Hidroponent, una investigación interdisciplinaria para mitigar el cambio climático: Judit Roca, Anna Espart y Tania Cemli.

El año pasado el 50% de los temporeros monitorizados presentaba deshidratación

Durante quince días, los trabajadores llevan unas pulseras colocadas en los brazos que calculan la pérdida de agua y electrólitos (sodio y cloruro) a partir del sudor. Un dispositivo mide la sudoración en tiempo real y otro, la acumulada. También se recogen otros parámetros como su temperatura corporal o la tensión arterial. El objetivo es, a partir de los datos recogidos, crear recomendaciones de hidratación aplicables.

Este año se ha realizado un seguimiento durante tres semanas, 5 días por semana, con un grupo de entre 8 y 9 temporeros. Los momentos de medición se realizan antes, durante y después de la jornada de trabajo de los temporeros, sobre las tres de la tarde.

Según explican las investigadoras de este proyecto, el año pasado el 50% de los temporeros monitorizados presentaba deshidratación. A partir de aquí, se introdujo formación y pausas de hidratación a cada hora, ahora consolidadas como un hábito. Ahora, una vez se obtengan los resultados se compartirán con las administraciones relacionadas con la campaña de la fruta para poder abordar la situación de los temporeros.