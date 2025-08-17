Una experta detalla la mejor ropa para combatir el calor: "Reduce la absorción solar"

Verónica Saldaña, profesora de Enfermería, aconseja la mejor ropa que podemos utilizar para hacer frente a las olas de calor

Las altas temperaturas que alcanzamos en los meses de verano, durante varias jornadas seguidas, pueden acarrear importantes consecuencias para el cuerpo humano, siendo los niños, los ancianos y los enfermos crónicos las personas más vulnerables. Durante estos episodios extremos se debe tener especial cuidado a la hora de hacer ejercicio físico, según advierte Verónica Saldaña, profesora de Enfermería en la Universidad Europea, quien además aconseja la mejor ropa que podemos usar para hacer frente a las olas de calor.

Esta experta en temas sanitarios destaca que un fallo en los mecanismos de la termorregulación corporal incrementaría el riesgo de deshidratación, de agotamiento y de sufrir un golpe de calor, dando lugar en este último caso a una urgencia médica.

Los síntomas tempranos a reconocer, apunta Saldaña, incluyen debilidad, mareo, sudoración excesiva seguida de piel seca, dolor de cabeza, náuseas, calambres musculares y confusión. La detección precoz es clave para eludir mayores complicaciones.

¿Cuál es la mejor ropa para combatir el calor?

Verónica Saldaña recomienda utilizar una indumentaria ligera, holgada -para una mejor circulación del aire- y de colores claros. El motivo es que el blanco, el beige y los tonos pastel facilitan la evaporación del sudor y reducen la absorción de calor solar en comparación con los colores oscuros.

También insta a emplear preferentemente tejidos transpirables como el algodón técnico o materiales sintéticos diseñados para el deporte. Las telas naturales como el algodón, el lino, la seda o el bambú permiten una mejor ventilación.

De hecho, el algodón puede llegar a asumir el equivalente a 27 veces su peso en agua. Y en el caso del bambú, una fibra natural que es 100% biodegradable, evita que se acumule la humedad, impidiendo la aparición de bacterias y de otros microorganismos.

Además de un calzado cómodo y ventilado, con calcetines que absorban la humedad, Saldaña resalta la importancia de usar accesorios útiles como gorras, viseras o sombreros para cubrirse la cabeza, gafas de sol con filtro ultravioleta y crema solar resistente al sudor.

La profesora de Enfermería, con el objetivo de que disfrutemos de un deporte estival seguro en las jornadas de calor extremo, llama a "moverse con cabeza, eligiendo el momento, el lugar y el tipo de ejercicio".

Por último, Verónica Saldaña recuerda que se deben evitar las horas centrales del día, hacer pausas frecuentes, mantenerse bien hidratado y, sobre todo, escuchar al cuerpo, es decir, detenerse de manera inmediata en caso de sentir mareo, fatiga o dolor de cabeza.