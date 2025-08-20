Redacción Cataluña 20 AGO 2025 - 16:17h.

A día de hoy, el taller de Raimat tiene cerca del 40% de sus plazas de formación laboral libres

un curso en Lleida forma a jóvenes migrantes para trabajar como tractoristas

BarcelonaEl Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) quiere potenciar con más actividad el taller exterior situado en Raimat, en Lleida. A día de hoy tiene cerca del 40% de sus plazas de formación laboral libres y su idea es ofrecerlas a internos de los centros penitenciarios de toda Cataluña.

El director del CIRE, Daniel Ortiz, ha asegurado que de este modo podrán “aprender un oficio, mientras están dados de alta en la Seguridad Social, y conseguir una capacitación profesional”, según informa el diario Segre. De este modo, los internos de centros de fuera de Lleida se desplazarían al taller de Raimat para trabajar y podrían pernoctar en el centro abierto de Ponent.

"Hay empresas que están esperando que alguno de los internos acabe su formación para contratarlo"

Para ello, el CIRE espera firmar más convenios con entidades del tercer sector o empresas con responsabilidad social dispuestas a encargar parte de su producción al taller de Raimat y ya se ha reunido con los responsables de Acció en Lleida.

El jefe de producción del taller de Raimat, Josep Borrell, destaca que cuentan con la infraestructura, la formación y el trabajo, pero lo que les falta es personal: "Hay empresas que están esperando que alguno de los internos acabe su formación para contratarlo", ha explicado Borrell al diario Segre. Actualmente cuenta con una plantilla de 35 internos, un taller de cerrajería y otro de carpintería en los que se fabrica el 90% del mobiliario de todos los centros penitenciarios de Cataluña.