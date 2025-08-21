Gloria Palau Barcelona, 21 AGO 2025 - 13:09h.

Un grupo de ladrones intentó robar en la librería-estanco Can Paloma empotrando un coche contra la persiana metálica y el escaparate del establecimiento, en el barrio del Clot de Barcelona. Al no lograr reventarla para acceder al interior, los delincuentes huyeron a pie, dejando importantes destrozos en la entrada del establecimiento.

Este intento de robo ocurrió la madrugada del sábado pasado en una tienda centenaria de la calle del Clot. Un vecino pudo grabar desde el balcón el empotramiento contra la persiana y logró captar la matrícula del coche. En las imágenes, también se ve cómo los delincuentes tratan de cometer el robo con la cara tapada con mascarillas y capuchas.

La policía llegó enseguida y avisó a la familia de que regenta la papelería estanco, quienes se sorprendieron de la violencia del robo y lamentan los destrozos que les han hecho en la entrada.