La tintorera, o tiburón azul, es una de las especies más comunes y de las que más avistamientos se registran en las costas catalanas

Alerta en la orilla de las playas de Gavà, en el Baix Llobregat, por la aparición de una pequeña tintorera.

Ha sido el propio Ayuntamiento del municipio el que ha alertado por redes sociales de la presencia del animal y ha pedido a los bañistas que, si la ven, tengan "mucha precaución" y que eviten acercarse.

La presencia de tiburones en el Mediterráneo no es excepcional, de hecho se ha documentado la presencia de alrededor de 45 especies de tiburones distintas. La tintorera, o tiburón azul, es una de las especies más comunes y de las que más avistamientos se registran en las costas catalanas.

Con todo, los datos generales de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza demuestran que el número de tiburones azules, que también habitan en el resto de océanos, se ha reducido en el Mediterráneo por la sobrepesca.