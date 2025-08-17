El vídeo de unos submarinistas junto a un tiburón en aguas de Tenerife ha causado indignación en las redes sociales

Canarias concentra la mitad de las especies en peligro crítico de extinción de España

Las redes sociales han estallado contra un grupo de turistas que han publicado un vídeo polémico que se grabaron mientras realizaban submarinismo en las islas Canarias. En el vídeo compartido por una usuaria en su perfil de TikTok se puede ver a dos jóvenes realizando submarinismo por las aguas de Tenerife cuando se encuentran con un supuesto ejemplar de tiburón.

En concreto, el animal al que también graban con su teléfono móvil es un ejemplar de tiburón mako, un animal que se considera en peligro de extinción debido a la sobrepesca. La indignación de los usuarios se produce cuando uno de los jóvenes que está nadando en las aguas tinerfeñas se acerca al animal y lo toca mientras el tiburón se queda completamente quieto.

Indignación en la Red

Una acción que ha despertado el enfado y la indignación de cientos de usuarios de la red social de vídeos cortos que han criticado la actitud del joven al molestar a este escualo que se encontraba nadando en libertad.

Sin embargo, otros muchos usuarios han querido destacar la actitud del animal y el mal estado en el que consideran que se encuentra al no moverse y quedarse completamente inmóvil ante la presencia de estos turistas.

En total, el vídeo ha acumulado más de 700 comentarios en los que se critica la acción de estos submarinistas y casi un millón de visualizaciones.

Canarias, un paraíso natural con cientos de especies en peligro de extinción

Hay que destacar que la última actualización de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) eleva a 107 el número de especies en peligro crítico de extinción en Canarias, lo que representa aproximadamente el 52% del total nacional, que asciende a 204 especies dentro de esta categoría de amenaza máxima. "Estamos ante una carrera contra el tiempo para salvar organismos que solo existen en Canarias. Sin datos actualizados, no podemos protegerlos eficazmente", denunciaba el director de Loro Parque Fundación, Javier Almunia.

En esa línea se exponía que "es fundamental que la información científica se mantenga al día para que las decisiones de conservación sean realmente eficaces, en muchos casos, la falta de datos puede significar la diferencia entre la supervivencia o la extinción de una especie".

En comparación con el año anterior, el número de especies en peligro crítico en Canarias ha aumentado en ocho. Este balance negativo se debe a un incremento de 12 especies que han empeorado su estado de conservación, frente a solo cuatro que han mejorado y salido de la categoría crítica. Destaca especialmente el incremento de especies de tiburones amenazadas, que han pasado de 9 a 16, y de plantas, que suben de 47 a 50.

Entre las nuevas incorporaciones figuran especies marinas emblemáticas como el tiburón solrayo (Odontaspis ferox), la raya blanca (Rostroraja alba) y el marrajo sardinero (Lamna nasus) y también se suma a esta categoría el murciélago orejudo canario (Plecotus teneriffae), un mamífero endémico del archipiélago.

Por otro lado, algunas especies han mejorado su situación, caso de los lagartos gigantes de Tenerife, La Gomera y El Hierro, este último con una notable mejora de dos niveles en su grado de amenaza. En sentido contrario, el lagarto gigante de Gran Canaria ha visto agravado su estado hasta la categoría de 'en peligro crítico' debido a la presión de especies invasoras.

El grupo taxonómico más amenazado del archipiélago, los caracoles terrestres, muestra un leve avance con la mejora del estado del caracol 'Napaeus doloresae', endémico de La Gomera, cuya categoría de amenaza se ha reducido en dos niveles. En la categoría de amenaza 'en peligro' también se observa un incremento de 141 especies en 2023 a 152 en la actualidad, debido principalmente al aumento de especies de tiburones (de 17 a 26) y de plantas (de 72 a 74).