22 AGO 2025

Se actuará en 6 distritos entre 2025 y 2027 y la mayor parte de actuaciones se concentrarán en los barrios con más desniveles

Barcelona mitiga el impacto turístico en la Sagrada Familia: refuerzo de Guardia Urbana, limpieza y agentes cívicos

BarcelonaEl Ayuntamiento de Barcelona realizará entre 2025 y 2027 un total de 44 actuaciones de renovación de ascensores y escaleras mecánicas para mejorar la accesibilidad a los barrios de montaña de la ciudad, donde hay más zonas con desniveles, además de mejoras en la señalización.

En total se realizarán 31 actuaciones en ascensores, 11 actuaciones para mejorar 24 escaleras mecánicas y, además, 2 actuaciones de cambio de la señalización, con la introducción de nuevos elementos como los paneles led informativos. Este 2025 se iniciarán 9 actuaciones, en 2026 se harán 25 y, finalmente, en 2027 se harán 10, una serie de actuaciones en las que se invierten un total de 19,3 millones de euros.

Una mejora para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas

Todas las mejoras se desarrollan en el marco del Plan Endreça. En total se actuará en 6 distritos: Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu y Sant Martí, aunque la mayor parte de las actuaciones se centrarán en los barrios de montaña.

Los ascensores y escaleras mecánicas suponen una mejora para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de estas zonas. Se trata de un servicio que permite una movilidad más rápida y cómoda. El pasado año, en el 2024, los 55 ascensores de la ciudad acumularon 7,8 millones de viajes y las 100 escaleras mecánicas, de las que el 61% son reversibles, tuvieron 20,6 millones de usuarios.