Gloria Palau 22 AGO 2025 - 15:43h.

Oriol asegura que nunca olvida aquel momento, y comparte su historia con un mensaje claro de prevención: "Hay que evitar lanzarse de cabeza sin comprobar el fondo"

Un innovador implante eléctrico mejora la recuperación tras lesiones medulares en animales

Compartir







Barcelona"Tenía 25 años cuando un salto de cabeza al mar en la Playa de los Alemanes, en Torredembarra, mi vida cambió para siempre". Esta es la historia de Oriol Papaseit, de 34 años, quien sufrió una lesión medular después de saltar al mar.

Oriol ha explicado a un equipo de Informativos Telecinco cómo sucedió todo: "Al impactar contra el fondo, mi cuerpo quedó inmóvil y estuve varios minutos boca abajo en el agua hasta que una turista rusa lo rescató, y fue trasladado al Hospital Vall d’Hebrón en helicóptero, donde pasó seis meses". El golpe le provocó una lesión medular que le dejó sin movilidad de pecho para abajo: "La vida ya no es maravillosa y jamás lo será", lamenta Oriol.

"Un segundo de imprudencia puede tener consecuencias irreversibles"

Él asegura que nunca olvida aquel momento, y por eso comparte su historia con un mensaje claro de prevención: "Hay que evitar lanzarse de cabeza sin comprobar el fondo, un segundo de imprudencia puede tener consecuencias irreversibles y condicionar la vida para siempre", advierte Oriol. "Que los jóvenes se lo piensen bien antes de hacerlo y sino, que no lo hagan".

Oriol ha estado a lo largo de estos nueve años rehaciendo su vida poco a poco, y por ello ahora su sueño es fundar su propia asociación de submarinismo adaptado.