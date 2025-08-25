Reabren las playas de Badalona después de prohibir el baño por la presencia de aguas fecales

Redacción Cataluña Barcelona, 25 AGO 2025 - 15:54h.

El Ayuntamiento ha confirmado que las nueve playas de la ciudad ya ondean la bandera verde

Las playas de Badalona y Arenys de Mar, en el Maresme, han retomado su actividad este lunes tras restringirse el baño durante el fin de semana por presencia de aguas fecales.

Según indica el Ayuntamiento de Badalona en varios mensajes por redes sociales, las nueve playas de la ciudad están libres de restricciones y todas han izado la bandera verde desde esta mañana.

Respecto a Arenys de Mar, el Departamento de Interior y Seguridad Pública señala en el visor del estado del litoral que las tres playas del municipio han abierto al público, también con bandera verde. Otro de los municipios que también restringió el baño este fin de semana es Montgat, cuyas dos playas también han retomado su actividad este lunes pero con bandera amarilla, han indicado fuentes municipales.

El pasado sábado se prohibió el baño en Badalona y la playa de la Picòrdia en Arenys alrededor del mediodía, y más tarde se extendió a les Roques y les Barques en Montgat. Con la reapertura, los municipios mantienen la vigilancia habitual para garantizar la seguridad y calidad del agua.