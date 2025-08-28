Redacción Cataluña 28 AGO 2025 - 09:59h.

Los hechos se habrían producido en la calle Alfons XII de la ciudad, frente al antiguo instituto B-9, en el barrio de Sant Roc

BarcelonaLos Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta por apuñalamiento de un hombre en Badalona (Barcelona).

Los hechos se habrían producido a primera hora de la mañana en la calle Alfons XII de la ciudad, frente al antiguo instituto B-9, en el barrio de Sant Roc de Badalona, tras una pelea, según ha avanzado El Caso.

El Ayuntamiento de Badalona se había comprometido con la desocupación de la instalación abandonada, y el alcalde, Xavier García Albiol, se ha manifestado en redes sociales lamentando la situación y comparecerá este miércoles en rueda de prensa a las 13.00 horas para dar explicaciones del caso, que califican de asesinato.