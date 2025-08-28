Logo de InformativosInformativos
Los Mossos d'Esquadra investigan el apuñalamiento de un hombre en Badalona

Archivo vehículo Mossos
Archivo vehículo de MossosEuropa Press
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra están investigando la muerte violenta por apuñalamiento de un hombre en Badalona (Barcelona).

Los hechos se habrían producido a primera hora de la mañana en la calle Alfons XII de la ciudad, frente al antiguo instituto B-9, en el barrio de Sant Roc de Badalona, tras una pelea, según ha avanzado El Caso.

El Ayuntamiento de Badalona se había comprometido con la desocupación de la instalación abandonada, y el alcalde, Xavier García Albiol, se ha manifestado en redes sociales lamentando la situación y comparecerá este miércoles en rueda de prensa a las 13.00 horas para dar explicaciones del caso, que califican de asesinato.

