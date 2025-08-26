Al percatarse de la presencia de los agentes de la Policía Local de Málaga, el presunto agresor intentó apuñalar a uno de ellos con un cuchillo de cocina

Según testigos, amenazaba a su familia para que le entregaran dinero

MálagaUn hombre ha sido detenido en Málaga después de que presuntamente intentase apuñalar a un agente de la Policía Local tras haber golpeado a su madre, que sufre alzhéimer avanzado, además de haber amenazado de muerte a sus hermanos.

Los hechos se produjeron en la calle Colmenillas de la capital malagueña, donde se desplazaron los agentes de la policía malagueña después de haber recibido un aviso la sala del 092 alertando de un individuo que, con gran agresividad, amenazaba a su familia para que le entregaran dinero.

El hombre intentó apuñalar a uno de los agentes con un cuchillo de cocina

Tras llegar al lugar, y al percatarse el hombre de su presencia, arremetió contra uno de los agentes con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, si bien, según fuentes próximas al caso citadas por EFE, el policía logró esquivarlo, evitando el apuñalamiento.

No sin un fuerte forcejeo, el presunto agresor fue desarmado y detenido inmediatamente. Además, los agentes comprobaron que uno de sus hermanos presentaba un fuerte golpe en la cara y que, igualmente, su propia madre había sido también agredida por él.

Detenido tras un caso similar en Mijas: agresión a una madre retenida en su domicilio

La detención de este individuo se produce además tras un caso similar conocido durante esta semana en el municipio malagueño de Mijas, donde también la Policía Local acometió el arresto de un varón como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito familiar tras agredir a su madre y retenerla durante varios días en su domicilio.

En este caso, los agentes se desplazaron hasta Mijas Pueblo, donde comprobaron los hechos y, tras corroborar la versión de la víctima con diversos testigos, se detuvo al varón y se le dio traslado a dependencias de la Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.

Según declaró la progenitora, había sido agredida y retenida durante días en su domicilio sin poder salir.