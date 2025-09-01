Redacción Cataluña Marta Alcázar 01 SEP 2025 - 16:29h.

La reunión coincide con el 20 aniversario de la inauguración de Torre Glòries, que abrió el mirador hace 3 años y ya ha recibido 300.000 visitantes

BarcelonaBarcelona acoge esta semana la convención anual de la World Federation of Great Towers (WFGT), donde se dan cita las torres mas icónicas del mundo con mirador como la Torre Eiffel, Empire State, Torre de Tokio, Burj Khalifa y el Mirador Torre Glòries de la capital catalana.

La reunión coincide con el 20 aniversario de la inauguración de Torre Glòries, que hace tres años abrió el mirador y ya ha recibido 300.000 visitantes. "Se ubica en el centro del área metropolitana de Barcelona, es una torre icónica de la mano del arquitecto Jean Nouvel, Premio Pritzker de arquitectura, y es la única iluminada de Barcelona", explica Aleix Pratdepàdua, director del mirador.

La Torre de Glòries forma parte desde el año pasado de la World Federatión of Great Towers, que invitó al rascacielos catalán a unirse debido a la particularidad de la visita para disfrutar de las vistas.

Atractivo turístico

"Cuando accedemos la mirador, no subimos directamente a la planta 30, si no que pasamos por un espacio expositivo donde una serie de instalaciones artística nos invitan a ver la ciudad desde otra sensibilidad, entendiendo el impacto que tiene la actividad de los seres humanos que pasan en la ciudad en este ecosistema urbano", añade Aleix.

Un atractivo turístico tanto para gente local, que llega a suponer el 45-55% de visitantes en algunos tramos del año, como para los extranjeros:""En el mundo anglosajón hay costumbre de visitar primero la torre mirador de la ciudad y luego iniciar visita turística, está calando aquí".

Esta experiencia permite disfrutar de Barcelona desde la altura, con una perspectiva innovadora con vistas panorámicas de 360 grados e instalaciones artísticas con datos en tiempo real (Art Data), conectando emocionalmente con los visitantes a través de una experiencia inmersiva.