Los amantes de las puestas de sol pueden disfrutar este verano del acceso gratuito al mirador de la Torre de Collserola para disfrutar del atardecer, ya que viene incluido en el billete del funicular de la Cuca de Llum, que une Collserola con el parque del Tibidabo.

Situado a 560 metros sobre el nivel del mar, el mirador ocupa la décima planta de la torre. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de unas vistas de 360 grados, que permiten contemplar Barcelona y sus alrededores desde una perspectiva única.

Esta iniciativa, llamada Sunset Experience y organizada por el propio mirador, estará disponible hasta el 31 de agosto, de 18.30 a 21.30 h. Los billetes de la Cuca de Llum cuestan 13,5 euros y sólo se pueden adquirir a través de la web del Tibidabo

Esta entrada combinada con el funicular también ofrecerá un 15% de descuento para usar en los restaurantes del Área Panorámica.

Actualmente, el mirador solo está abierto de miércoles a domingo, de 12 a 15 h, desde su reapertura el verano del año pasado después de estar cuatro años cerrado.

La torre de Collserola mide 288 metros y es el edificio más alto de Barcelona y Cataluña. Se empezó a construir a principios de los años 80 y se terminó en 1992, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Además, es el punto de salida de todas las señales de televisión y radio que llegan a Barcelona y el área metropolitana.