Detienen a un agente del instituto armado y a un familiar del motociclista Marc Márquez en relación con el asesinato de un hombre en enero de 2022

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra han detenido a un agente del instituto armado, actualmente en la reserva, y a un familiar del motociclista Marc Márquez en relación con el asesinato de un hombre en enero de 2022.

Según ha adelantado el diario El Mundo y ha confirmado a EFE fuentes de la investigación, las detenciones se han producido este martes en distintos puntos de Cataluña.

La víctima, Joan Coromina Estany, fue asesinada el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de la Baronía de Rialb (Lérida) y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.

Presuntos responsables de la muerte de la víctima

Según cita el diario, Coromina se dedicaba al contrabando. Tras años de investigación, ambos cuerpos de seguridad han logrado detener a dos personas como los presuntos responsables de su muerte, uno de ellos un comandante de la Guardia Civil en la reserva y otro un familiar del ocho veces campeón del mundo de motociclismo.