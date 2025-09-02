La autopsia de Matilde Muñoz aún se retrasará unos días

Asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia: la española habría mostrado interés en comprar el hotel en el que se alojaba

En España se sigue muy pendiente de la investigación del crimen de Matilde Muñoz en Indonesia. Hay dos detenidos, ambos vinculados al hotel donde se hospedaba la española. Han confesado durante la reconstrucción, sin embargo, el entorno de la víctima sigue convencido de que hay más implicados.

A Matilde Muñoz la enterraron en una playa de Lombok días después de matarla. Así lo han confesado los dos detenidos por la muerte de Mati Muñoz durante la reconstrucción del crimen.

Engrilletados han explicado a la policía indonesia cómo ocurrió todo en los alrededores del hotel donde se hospedaba la española.

La mataron y la tuvieron en un cuarto durante semanas, se pusieron nerviosos y decidieron cambiarla de lugar. Entonces la enterraron en la playa, donde han encontrado su cuerpo, ha explicado Ana Jorba, amiga de Matilde.

Tras dos meses desaparecida, la geolocalización de su móvil llevó a la policía hasta los sospechosos, un trabajador y un extrabajador del hotel donde se alojaba la española.

“Vendieron el móvil en un mercado negro y localizaron al comprador. Este le dijo a la policía a quien se lo había comprado”, ha explicado Jorba.

¿Hay más personas involucradas en la muerte de Matilde Muñoz?

El entorno de Mati cree que hay más empleados involucrados. La persona que llevaba las cuentas del hotel no aparece por ningún lado, dice la amiga de Mati. “Ella tenía un familia policía y por eso sospechamos que por eso está saliendo de rosita”.

Según las primeras investigaciones, la muerte de Matilde es un crimen planificado, hecho para robarle dinero. De sus pertenencias desaparecieron 155 euros.

Sin embargo, para la familia hay muchas incógnitas que resolver y un trabajo de la policía local de indonesia cuestionable. “De dónde salió ese mensaje de ‘estoy en Laos’, quién lo mandó”, se preguntan.

Tampoco saben, de momento, de qué murió Matilde Muñoz. La autopsia se retrasa.