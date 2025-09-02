Antonio Rodríguez 02 SEP 2025 - 16:21h.

Salvador Illa y Carles Puigdemont se estrechan la mano y muestran su unión ante las cámaras

Salvador Illa se reunirá con Carles Puigdemont en Bruselas

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se reune con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas (Bélgica) este martes.

Es la primera reunión entre ambos dirigentes desde que Salvador Illa accedió a la presidencia de la Generalitat, buscando normalizar su relación con Puigdemont en un encuentro pendiente tras reunirse con el resto de predecesores en el cargo.

La llegada de los protagonistas y el simbólico apretón de manos

Carles Puigdemont fue el primero en acudir a la sede en la que se realiza la reunión. El catalán llegó caminando, unos 10 minutos antes de la hora a la que estaba fijada el encuentro con el president de la Generalitat de Cataluña.

Por otro lado, Salvador Illa llegó una hora antes a las instalaciones del Govern en Bruselas, acudió en un coche y estuvo esperando en el interior hasta la llegada del catalán. A partir de ahí se iniciaron los primeros contactos entre ambos protagonistas, mostrando un simbólico apretón de manos delante de las cámaras.

En un ambiente de coordialidad y simpatía, el president y el líder de Junt posaron amistosamente ante una pared con las iniciales de la Generalitat de Cataluña y se estrecharon las manos mientras sonreían, miraban y señalaban a las cámaras de los numerosos periodistas que había en la sala.

La reunión de Puigdemont e Illa: un posado mudo ante los medios gráficos

Tras el baño de masas, los dos líderes políticos se sentaron en un sillón, cara a cara, y dialogaron tranquilamente mientras posaban para los medios gráficos.

Una escena en la que no se produjo ningún tipo de declaración y que no se consideraba parte de la reunión, sino que se sometieron a una serie de posados pactados para los fotógrafos antes de entrar en materia de forma privada.