Carlos Franganillo analiza la foto del día, la reunión que han mantenido en Bruselas Salvador Illa y Carles Puigdemont

El análisis de Carlos Franganillo: "Los incendios han revelado la incapacidad de muchos gestores políticos"

El director de Informativos Telecinco y presentador de la edición de las 21:00 horas, Carlos Franganillo, ha comenzado el informativo de este martes 2 de septiembre analizando la noticia política del día, la reunión entre presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont.

"Carles Puigdemont aún no puede beneficiarse de la amnistía, porque no incluye el delito malversación, así que sigue huido en Bélgica. Pero la rehabilitación política es otra cosa, y hoy se ha dado un nuevo paso en esa dirección. Se ha dado porque el Gobierno necesita a Junts y a otras fuerzas para mantener viva la legislatura y, quizá, aprobar unos presupuestos", ha comenzado diciendo el periodista.

"Y hoy otro hombre de confianza del presidente ha viajado a Bruselas, a donde Puigdemont huyó en 2017. El presidente catalán Salvador Illa le ha visto esta tarde en la sede de la Generalitat en Bruselas, a puerta cerrada. Un gesto con gran carga política, que Puigdemont exige antes de cualquier negociación", ha añadido.

A Illa y Puigdemont se les ha visto sonrientes ante las cámaras de televisión antes de la reunión, que celebraron ellos dos solos a puerta cerrada en la sede de la Generalitat en la capital belga.

Salvador Illa ha publicado en su perfil de X un mensaje tras mantener el encuentro con Puigdemont en Bruselas. "Hoy me he encontrado con el presidente Carles Puigdemont, tal y como he hecho con el resto de expresidentes de la Generalitat. El diálogo es el motor de la democracia para que Catalunya siga avanzando. Hoy damos un buen ejemplo", ha escrito.

Con este encuentro, el presidente de la Generalitat culminó la ronda de contactos que ha mantenido con sus predecesores desde su investidura: Jordi Pujol, José Montilla, Artur Más, Quim Torra y Pere Aragonès.